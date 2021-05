Winkels hebben in april in doorsnee 9,6 procent meer omzet gedraaid dan in dezelfde maand een jaar eerder. De vergelijking met april 2020 gaat deels mank vanwege de vele winkelsluitingen die toen golden, terwijl vorige maand al wel weer op afspraak kon worden geshopt bij niet-essentiële winkels. Online werd er bijna een vijfde meer verkocht, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.