Enkele honderden Nederlanders hebben hun strijd tegen het coronabeleid zaterdag verlegd naar Brussel. Ze kwamen met Belgen en andere Europeanen bijeen in een Brussels stadsbos en trokken vervolgens naar de Europese instellingen. Met voorman Willem Engel in de voorste gelederen, die opnieuw de liefde predikte en grapte over zijn twittergekibbel met de Belgische viroloog Marc Van Ranst.