Weer vulkaan uitgebarsten in natuurpark oosten Congo

Er is weer een vulkaan uitgebarsten in het oosten van Congo, waar 22 mei de Nyiragongo tot een grote uitbarsting kwam. Nog geen 15 kilometer noordelijker is zaterdag een uitbarsting geweest van de Murara, aldus de Congolese autoriteiten. De Murara is feitelijk een ‘kind’ van de grote vulkaan Nyamuragira. De autoriteiten hebben melding gemaakt van een lavastroom die geen gevaar voor mensen vormt en noemen het een uitbarsting met „een geringe intensiteit”.