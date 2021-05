Loos alarm over vulkaanuitbarsting oosten Congo

De melding dat er weer een vulkaan zou zijn uitgebarsten in het oosten van Congo blijkt loos alarm, volgens de autoriteiten. Ze meldden eerst dat er een kleine uitbarsting was circa 15 kilometer ten noorden van de vulkaan de Nyiragongo, die een week geleden is uitgebarsten. Het werd omschreven als een uitbarsting met lava van een uitloper van de vulkaan de Nyamuragira, maar na enige tijd bleken de autoriteiten de toestand verkeerd te hebben ingeschat. Bij inspectie van het gebied vanuit lucht werd geen enkele uitbarsting in of rond de Nyamuragira gesignaleerd, enkel een plek waar intensief hout voor de productie van houtskool werd verbrand.