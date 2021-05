Vattenfall niet bezorgd over eventuele klimaatzaak van milieugroepen

De Zweedse energieleverancier Vattenfall vindt dat het bedrijf al op de goede weg is met het beleid voor duurzaamheid. Dat zegt het concern in reactie op het vonnis in de rechtszaak tegen olie- en gasconcern Shell, waarin de rechter deze week besloot dat het concern de CO2-uitstoot drastisch moet verminderen. Vattenfall, dat op een overheidslijst met grootste uitstoters staat, benadrukt dat een groot deel van hun uitstoot afkomstig is van staalbedrijf Tata Steel.