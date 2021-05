Na de gewonnen klimaatzaak tegen Shell zint Milieudefensie op meer actie. De organisatie is zich nu aan het oriënteren op de mogelijkheden om meer bedrijven te bewegen tot het verminderen van hun CO2-uitstoot. Van nieuwe rechtszaken zal niet direct sprake zijn, maakt een woordvoerder duidelijk. Liever gaat Milieudefensie met bedrijven in gesprek. Wel met het vonnis van de rechtbank in Den Haag in de hand.