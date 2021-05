Industrieconcern VDL is nog steeds van plan de Brabantse fabrikant van elektronische componenten Neways in te lijven, ondanks het verzet van het bestuur van dat bedrijf. VDL biedt 13 euro per aandeel, waarmee de overnameprooi op zo’n 158 miljoen euro wordt gewaardeerd. Een ruime meerderheid van de aandeelhouders van Neways zou zich achter het bod van VDL hebben geschaard.