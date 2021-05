Schoolbesturen: onzeker of helft scholieren zelftest doet

De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, twijfelt of de helft van de leerlingen op elke middelbare school twee keer per week een zelftest zal doen. Vanaf 31 mei mogen middelbare scholen weer helemaal open. Wel moeten leerlingen op advies van het Outbreak Management Team (OMT) twee keer per week een coronazelftest doen. Onderwijsminister Arie Slob zei eerder donderdag dat de veiligheid van de docenten voldoende is gewaarborgd als 50 procent van de scholieren zo’n test doet.