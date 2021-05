Zeeland krijgt in de toekomst mogelijk een „medische droneverbinding” met het Erasmus MC in Rotterdam. Om te onderzoeken wat daar allemaal voor nodig is, gaan de betrokken organisaties binnenkort testvluchten uitvoeren. Ze beginnen op een kortere afstand, tussen Rhoon en Oud-Beijerland. De ANWB en PostNL voeren de proef samen uit, in opdracht van het Erasmus MC en bloedbank Sanquin.