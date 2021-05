Aan boord van de Ryanair-vlucht van Griekenland naar Litouwen die zondag naar Belarus werd gedirigeerd zaten geen leden van de Belarussische geheime dienst KGB of andere veiligheidsdiensten. Daar is geen enkele indicatie voor, zei de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis tegen de Duitse krant Bild. „En we hebben het zeer zorgvuldig onderzocht.”