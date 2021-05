Celstraffen voor jihadisten die aanslagen pleegden in Catalonië

Drie jihadisten die in 2017 in Catalonië betrokken waren bij terroristische aanslagen, zijn wegens hun aandeel veroordeeld tot celstraffen van ruim 53, 46 en 8 jaar. Bij de terroristische aanslagen vielen zestien doden en meer dan 120 gewonden. Het gerechtshof in Madrid legde de zwaarste straffen wegens moord en het toebrengen van letsel op aan Mohamed Houli Chemlal en Driss Oukabar. Het hof bepaalde echter ook dat ze feitelijk niet langer gevangen zitten dan twintig jaar. De medeplichtige Said Ben Iazza kreeg acht jaar gevangenisstraf.