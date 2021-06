Lees de Bijbel in één jaar. Deze uitgave in Herziene Statenvertaling bevat de complete Bijbel, opgedeeld in 365 gedeelten. Elke dag lees je een vertelling, een stukje onderwijs en een stukje wijsheid. Een prachtige stimulans om de oude gewoonte van regelmatig de gehele Bijbel te lezen weer nieuw leven in te blazen!