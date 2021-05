Philips en Shell trekken AEX omlaag

De Amsterdamse AEX-index werd donderdag omlaag getrokken door stevige koersverliezen van zwaargewichten Philips en Shell. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Beleggers keken vooral uit naar de wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen. Het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt vormt naast de inflatie een belangrijke pijler voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Ook wordt gewacht op de herziene groeicijfers van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal.