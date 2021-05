Mensen die straks alsnog kunnen worden behandeld of geopereerd, nadat hun ingreep eerder was uitgesteld vanwege de coronadrukte in ziekenhuizen, hoeven zich geen zorgen te maken over de kosten. „Als de zorg verzekerd was en uitgesteld is, is die nu nog steeds verzekerd”, laat Zorgverzekeraars Nederland weten. Volgens de koepelorganisatie is er „voldoende financiële ruimte voor het inhalen van de zorg”.