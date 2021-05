Het doodschieten van de 16-jarige Rotterdamse scholiere Hümeyra was moord, betoogt het OM in hoger beroep. De rechtbank in Rotterdam, die de verdachte schutter Bekir E. vrijsprak van moord, heeft een verkeerde beslissing genomen, zei de advocaat-generaal donderdag bij aanvang van het requisitoir bij het gerechtshof. „Met het vonnis is Hümeyra geen recht gedaan”, aldus de aanklager.