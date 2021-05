Nederlanders maken steeds minder geld over per acceptgiro. In 2020 verwerkte Currence, het bedrijf dat ook achter betaalmethode iDEAL zit, nog maar 6,4 miljoen papieren acceptgiro’s. Dat is ruim een kwart minder dan een jaar eerder. Het definitieve einde van de papieren acceptgiro komt daardoor mogelijk sneller dan aanvankelijk gedacht, schrijft Currence in zijn jaarverslag.