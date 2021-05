In Maastricht wordt op korte termijn de bezem gehaald door de hulpverlening aan probleemgezinnen die nu door extreem veel hulpverleners wordt gedaan. Veertien zogenoemde gezinsregisseurs worden daarvoor ingezet. Want één gezin met 28 hulpverleners, zoals in de Limburgse hoofdstad is voorgekomen, dat is volgens de bedenkers van de regisseurs op zijn zachtst gezegd ondoelmatig en onnodig duur.