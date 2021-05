‘Extreem geweld zoals dat van tramschutter niet te voorkomen’

Extreem geweld zoals de tramaanslag in Utrecht, is niet te voorkomen. Maar de politie belooft samen met het Openbaar Ministerie en de gemeente alles op alles te zetten om het risico voor een volgende keer zo klein mogelijk te houden. „Dat verdient onze maximale, gezamenlijke inzet”, zegt Johan van Renswoude, hoofd operatiën eenheid Midden-Nederland in een reactie op het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de tramaanslag in Utrecht. Op 18 maart 2019 schoot Gökmen T. vier willekeurige mensen dood uit terroristisch oogmerk.