De politie in Zwolle heeft woensdag in een auto 78 volle lachgastanks met een totaalgewicht van ongeveer 550 kilo gevonden. De bestuurder is aangehouden en zal zich volgens de politie moeten verantwoorden voor deze manier van opslag. „Op deze wijze is opslag en vervoer levensgevaarlijk!”, staat op de Facebookpagina van de politie.