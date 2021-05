Eerste groep partijen deelde „alleen maar ideeën” met informateur

Het eerste „cluster” van partijen dat deze ronde aanschoof bij informateur Mariëtte Hamer heeft „alleen maar ideeën” gepresenteerd. Hamer wilde de ideeën „verzamelen” van de VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie over herstelbeleid om uit de coronacrisis te komen. Er is niet over een coalitiesamenstelling en specifieke zaken, zoals de kosten van het herstel, gesproken. Dat zeggen de partijleiders na hun gesprek met Hamer.