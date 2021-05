Burgemeesters pleiten voor extra hulp aan 16 kwetsbare gebieden

Vijftien burgemeesters en meerdere maatschappelijke organisaties willen dat het volgende kabinet meer aandacht geeft aan en jaarlijks 500 miljoen euro uittrekt om de meest kwetsbare stedelijke gebieden te helpen. In zestien van deze gebieden wonen ongeveer 1 miljoen mensen die te maken hebben met armoede, werkloosheid, criminaliteit en achterstanden in onderwijs en gezondheid. Door de coronacrisis zijn deze wijken en hun bewoners extra benadeeld, was de boodschap woensdag aan de fractieleiders in de Tweede Kamer.