De Amsterdamse AEX-index stond woensdag licht in het groen onder aanvoering van speciaalchemiebedrijf DSM. Beleggers deden het rustig aan en zochten naar richting na de domper op Wall Street. De beurzen in New York zagen dinsdag eerdere winsten verdampen door tegenvallende cijfers over de Amerikaanse woningmarkt en het consumentenvertrouwen. Ook bleven de zorgen over de snel oplopende inflatie boven de markten hangen.