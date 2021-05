Column: Stenen

Een luide plons. Een dominee wierp stenen in de vijver. Verbazing, verwondering, instemming, ontstemming en gevoelens van ongemak volgden. Afscheiding en Doleantie waren failliet. Dat laatste dachten we al lang, maar de Afscheiding… Dat deed pijn. Hadden ze in 2004 maar bij ons moeten aansluiten, reageerde iemand. Dus toch: „Wij zijn des Heeren tempel!” Dat denken we stiekem allemaal. Ook de PKN is failliet, wist een ander. Waren we het met z’n allen maar eens echt, dacht de stukjesschrijver. Dan zou er wat gebeuren.