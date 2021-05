EU vraagt carriers Minsk te mijden, sluit luchtruim voor Wit-Russen

De Europese Unie vraagt alle luchtvaartmaatschappijen in de EU om niet langer over Wit-Rusland te vliegen. De EU sluit verder haar luchtruim voor Wit-Russische vliegmaatschappijen, hebben de leiders van de 27 EU-lidstaten maandagavond afgesproken. Die mogen ook niet meer landen op vliegvelden in de EU. De strafmaatregelen vanwege de gedwongen landing van een Ryanairtoestel zondag in Minsk met de dissident Protasevitsj en zijn vriendin aan boord, zullen zo spoedig mogelijk ingaan. Het tweetal is gearresteerd.