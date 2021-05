De 29-jarige man uit Amstelveen die is aangehouden voor het vijfvoudige steekincident in de Amsterdamse buurt De Pijp, hoort dinsdag of hij langer vast moet blijven. Hij wordt dan voor de rechter-commissaris voorgeleid. De politie meldt dat hij in beperkingen zit, wat betekent dat hij slechts met zijn advocaat contact mag hebben. Over de zaak en de verdachte kan de politie daarom ook niets zeggen.