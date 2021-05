Brand in studentenflat Den Bosch, 30 bewoners geëvacueerd

In een studentenflat aan de Carolushof in Den Bosch heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed. De brand brak rond 02.30 uur uit in een van de woningen en sloeg over naar de bovenliggende verdieping. Het vuur is inmiddels geblust. Het gebouw met zestig appartementen werd ontruimd en de ruim dertig aanwezige bewoners werden op straat opgevangen door de hulpdiensten, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio. Er zijn geen gewonden gevallen.