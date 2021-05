De gekozen Myanmarese leider Aung San Suu Kyi verschijnt maandag voor de rechter. Ze wordt door de junta onder meer verdacht van het overtreden van de coronaregels tijdens de verkiezingscampagne en haar partij wordt verdacht van fraude bij de verkiezingen. Het is de eerste keer dat ze in het openbaar te zien is sinds de staatsgreep op 1 februari.