De procureur-generaal in de Litouwse hoofdstad Vilnius is een voorlopig onderzoek begonnen naar een vliegtuigkaping nadat Wit-Rusland zondag een Ryanair-vliegtuig dwong in Minsk te landen. Het wordt uitgevoerd door de gerechtelijke politie van de EU-lidstaat, tevens lid van de NAVO. De passagiers en de bemanning van het vliegtuig, dat zondagavond uiteindelijk in Vilnius aankwam, zullen worden ondervraagd.