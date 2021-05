Op de plek in De Pijp in Amsterdam waar vrijdagavond een 64-jarige man om het leven kwam ligt een flinke berg bloemen, is te zien op een filmpje van NH Nieuws. Vrijdagavond werden in en bij de Ferdinand Bolstraat vijf personen neergestoken, op vijf verschillende plekken. Een van hen overleed. De vier andere slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis en overleefden het wel.