Een man heeft vrijdagavond zijn buren met een stok geslagen en iemand meerdere keren gestoken nadat een burenruzie aan het Uilenpad in het Brabantse Haaren uit de hand liep. De verdachte is aangehouden voor poging tot doodslag, het slachtoffer ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. De aanleiding van het incident is nog onbekend.