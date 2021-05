De EU-ministers van Financiën zijn voorzichtig optimistisch over het herstel van de Europese coronacrisis. „In alle landen gaan de cijfers de goede kant op”, zei demissionair minister Wopke Hoekstra in Lissabon na afloop van de eerste fysieke bijeenkomst van de ministers in zeven maanden. „Nu door de versnelde vaccinatieprogramma’s de samenleving geleidelijk weer opengaat, zijn de goede cijfers de rode draad.”