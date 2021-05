Het is onduidelijk of de shuttlebusjes die toeristen van Alblasserdam naar de molens in Kinderdijk vervoeren dit jaar ook op zondag gaan rijden. Bestuurlijk Platform Kinderdijk (BPK) is daar voorstander van. Het college van B&W van Alblasserdam denkt dat het niet nodig is de busjes nu al op zondag in te zetten.