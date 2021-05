Catalonië heeft na maanden een nieuwe premier

Meer dan drie maanden na de regionale verkiezingen in Catalonië heeft de regio een nieuwe premier. Pere Aragonés, een 38-jarige gematigde separatist, is in het parlement in Barcelona met 74 stemmen voor en 61 tegen in het zadel gehesen. Hij is van de linkse Esquerra Republicana (ERC) en had grote moeite zijn politieke separatistische bondgenoten ervan te overtuigen dat ze hem premier moesten maken van de regioregering. Maar de tijd begon te dringen, want als ze nog vijf dagen hadden gewacht zou de regio volgens de regels weer naar de stembus moeten.