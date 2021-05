Het is volgens demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus „technisch niet mogelijk” om agenten dezelfde wettelijke veteranenstatus te geven als militairen, zoals de Nederlandse Politiebond (NPB) graag zou zien. „De Veteranenwet is heel specifiek ingericht. Juridisch kun je dit er zo niet onder passen, dat moeten we ook niet willen”. Wel onderschrijft Grapperhaus de roep van politiemensen om meer erkenning.