Damrak zet herstel voorzichtig voort

De Amsterdamse aandelenbeurs ging vrijdag licht omhoog na het sterke koersherstel een dag eerder. De stemming werd gesteund door de positieve slotstanden op Wall Street, waar de afnemende inflatievrees zorgde voor een stevig herstel na drie verliesdagen op rij. Vooral de technologiebedrijven kregen een extra duwtje in de rug na de sterke koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Daarnaast werd uitgekeken naar cijfers over de economische bedrijvigheid in de eurozone, die later op dag naar buiten komen.