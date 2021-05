De Amerikaanse overheid wil gaan helpen bij de aanpak van het wereldwijde chiptekort door betere uitwisseling van informatie tussen chipbedrijven en afnemers over de distributie van halfgeleiders. Dat heeft de Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo gezegd na overleg met een aantal chipbedrijven en belangrijke klanten. Volgens Raimondo is er nu te weinig transparantie in de toeleveringsketen van chips.