De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met flinke winst gesloten. Beleggers maakten zich wat minder zorgen om de toenemende inflatie en de mogelijkheid van een renteverhoging nadat de Amerikaanse Federal Reserve de notulen van zijn laatste beleidsvergadering had vrijgegeven. Techbedrijven konden in het bijzonder op belangstelling rekenen en voerden ook in Amsterdam het pak aan.