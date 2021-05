De Nederlandse Spoorwegen sluiten tijdelijk 28 van de 67 geldautomaten op de stations. Aanleiding hiervoor is de recente plofkraak bij Apeldoorn die een enorme ravage aan het monumentale stationsgebouw heeft aangericht. „Hiermee willen we voorkomen dat ook andere stations doelwit worden van een plofkraak. Het besluit is in gezamenlijkheid met GWK Travelex genomen, de eigenaar van de automaten”, meldt NS.