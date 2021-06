‘Onze kinderen leren veel van Watessony uit Haïti’

In het gezin Aarnoudse is het vaak gezellig druk. Het gezin bestaat uit vader Jos (49), moeder Nelian (46) en hun kinderen Joanne (26), Arinda (22), Walter (20), Laurene (15), Cathelijne (14), Jochem (11), Jenthe (9) en pleegdochter Jantine (19). Toch was er plek voor nóg iemand: sinds 2020 steunt het gezin de 11-jarige Watessony Jean-Pierre uit Haïti. ‘Hij volgt nu christelijk onderwijs, zodat hij later voor zichzelf en voor zijn gezin kan zorgen.’