Tegen de Amerikaan James B. (51) is in hoger beroep een celstraf geëist van veertig maanden voor het ontvoeren en misbruiken van een destijds 12-jarig meisje. Zijn advocaat Tjalling van der Goot noemde de eis van het OM donderdag in het gerechtshof in Den Haag inhumaan, omdat de Amerikaan terminaal ziek is.