Dat de VVD het vertrouwen opzegt in de samenwerking met Forum voor Democratie in Brabant, heeft volgens de partij van Thierry Baudet alles te maken met de „landelijke ruk naar links” die de liberalen zouden ambiëren. Dat zegt Baudet in een reactie op het besluit van de VVD in Brabant. De rechtse coalitie spat uiteen nu zowel de VVD als het CDA zegt niet meer verder te kunnen met regionaal coalitiepartner FVD.