Bij het weiland waar woensdag in Broek in Waterland een achtervolging eindigde na een overval in Amsterdam-Noord doet de politie donderdag onderzoek. Zo speuren duikers van de politie in de sloot bij de plek waar een mogelijke vluchtauto uitbrandde, is te zien op beelden op Twitter. Ook zijn speurhonden ingezet om te zoeken naar sporen.