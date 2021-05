Het is juridisch mogelijk om een wolfwerend hek te plaatsen rondom het deel van Friesland waar veel vee in de weilanden loopt. Dat blijkt uit onderzoek dat het Groningse kantoor Bout Advocaten heeft gedaan in opdracht van de stichting Wolvenhek Fryslân. Tegenstanders van zo’n wolvenhek hebben het plan tot nu toe afgewimpeld omdat diverse natuurbeschermingswetten dergelijke ingrepen niet zouden toestaan.