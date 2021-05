De brand die sinds donderdagnacht in een woonblok in de Haagse Schilderswijk woedde, is inmiddels onder controle. Zo’n 40 woningen zijn tijdelijk onbewoonbaar. De brandweer is nog wel bezig met de „laatste nabluswerkzaamheden”, volgens een woordvoerder. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt.