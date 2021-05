De gemeenteraad van Utrecht beslist donderdag over een registratieplicht voor particulieren die hun woning willen verhuren via platforms als Airbnb. Ook wil het college van burgemeester en wethouders de maximum termijn van zestig dagen streng gaan handhaven. Wie deze regel overtreedt, riskeert een boete van maximaal 21.750 euro. Als de raad akkoord gaat, dan gaan de nieuwe regels in per 1 juli.