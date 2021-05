Belgische militairen zijn in een natuurgebied in de noordoostelijke provincie Limburg te hulp geroepen in de zoektocht naar een waarschijnlijk extremistische en zeker voortvluchtige collega, Jürgen Conings. Volgens plaatselijke media zijn negentig militairen de politie gaan helpen en sommige media meldden knallen vlakbij het dorp Lanklaar, slechts 3 kilometer van de Maas en de Nederlands-Limburgse grens.