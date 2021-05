De kritiek van de Algemene Rekenkamer op de financiële administratie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is terecht, maar er is ook geregeld bewust afgeweken van de regels omdat dat door de coronacrisis noodzakelijk was. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge woensdag in reactie op het rapport dat eerder op de dag verscheen. Hij beloofde voor dit boekjaar beterschap.