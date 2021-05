Lilianne Ploumen is blij dat de formatie nu „langs de lijnen van de inhoud” verder gaat. De PvdA-leider sprak dinsdagmiddag met informateur Mariëtte Hamer. Na afloop zei ze dat mogelijke coalities nauwelijks ter sprake zijn gekomen. Het ging meer over „wat in Nederland aan de hand is en wat de zorgen van mensen zijn”.