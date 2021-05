Inleidende beschietingen in proces Martien R. afgerond

In het omvangrijke proces tegen Martien R. en zijn vermeende criminele familieleden is dinsdag een eind gekomen aan de inleidende verweren. Daarin probeerden advocaten de rechtbank ervan te overtuigen dat het Openbaar Ministerie zijn boekje te buiten ging. Justitie verwijt Martien R. dat hij een criminele organisatie leidde die handelde in drugs en wapens. In totaal zijn in de zaak vijftien verdachten, onder wie drie broers, de zoon, een neef en een schoonzus van Martien.