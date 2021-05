Voor het aanranden van drie matrozen is maandag een 37-jarige ex-militair uit Den Helder veroordeeld tot een werkstraf. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem spreekt van ontoelaatbaar gedrag. Als officier was hij verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving. Hij heeft zijn machtspositie misbruikt, stelt de militaire kamer.